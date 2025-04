"Fonte di Galiziano nel totale abbandono"

"Purtroppo a oggi, non solo i lavori per completare l’opera non sono ancora in vista ma la fonte versa in uno stato di degrado e abbandono". Sono le polemiche che lancia l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, in merito alla situazione della fonte di Galiziano a Potenza Picena. Va ricordato che oltre un anno fa era stata svolta una cerimonia per sancire la conclusione del primo stralcio dei lavori di restyling avviato sotto la giunta del sindaco Noemi Tartabini, durante il periodo di campagna elettorale. "Un anno e mezzo fa, il 28 ottobre 2023, è stata inaugurata con grande evidenza pubblica la prima parte dell’intervento di ristrutturazione della fonte di Galiziano – afferma Morgoni -. Era la premessa per un pieno recupero di un bene significativo della nostra comunità. Ancora peggiore è la situazione relativa a un’altra fonte storica del nostro territorio, quella della Concia".

Per questo motivo, l’esponente dei dem si domanda ironicamente: "Dobbiamo forse attendere le prossime elezioni amministrative, non dico per valorizzare, che mi pare un obiettivo troppo ambizioso per questa giunta, ma almeno per garantire un minimo di decoro e di dignità a questi luogo simbolo della storia e dell’identità del nostro capoluogo?".