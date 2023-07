Fonte di Galiziano, partito il restyling

Al via il restyling della Fonte di Galiziano, grazie anche ai fondi dell’art bonus. A darne notizia è il Comune di Potenza Picena, in una nota stampa. "E’ stata cantierata l’area e avviato il primo stralcio di lavori per il restauro della storica Fonte di Galiziano – scrive l’ente –. La progettazione esecutiva è stata curata dall’architetto Andrea Fratoni che avrà in carico anche il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori. La ditta assegnataria dell’appalto è la Clementoni Massimo di Potenza Picena per un importo di 43mila e 514 euro, dei quali 20 mila finanziati dalla Fondazione Carima".