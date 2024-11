Fonte di Villa Pozzo nel degrado coperta da vegetazione e rovi. Manutenzione assente da anni

È senz’altro lodevole l’impegno dell’amministrazione di Cingoli che intende tutelare il patrimonio delle fonti esistenti nel territorio. Le fonti testimoniano fasi di storia locale, quindi vanno mantenute anche in condizioni di decoro: quello che merita la fonte della frazione Villa Pozzo costruita nel dopoguerra in sostituzione d’un noto lavatoio distante alcune decine di metri, attualmente circondata da un’invasiva vegetazione di erbacce e rovi, che ne mortifica gli elementi strutturali e l’importanza che ha avuto non solo nella borgata. Quando gli elettrodomestici si vedevano solo sui film americani, si lavava a mano. E a Villa Pozzo era divenuto tradizionale l’impegno (ne resta memoria) delle donne che, percorrendo a piedi la salita della "corta", si recavano a Cingoli: dalle famiglie abbienti ritiravano i capi che provvedevano a lavare quotidianamente nella fonte della frazione e che, rifacendo la stessa strada, restituivano alle proprietà ricevendone compensi quanto mai necessari per il bilancio familiare. E fino agli anni ’60, quando poche erano le case dotate di impianti idrici, l’acqua della fonte, attingendola in brocche e vari contenitori, era utilizzata per scopi domestici. Poi negli anni 2000 la fonte ha subito una profonda ristrutturazione a cui hanno collaborato l’amministrazione comunale e gli abitanti del luogo, tramite la realizzazione, confermata dalla targa posta in un pilastro del complesso, d’un progetto all’epoca cofinanziato dall’Unione europea. È quanto mai opportuno, dunque, che si provveda a effettuare una sollecita ripulitura: l’ultima risalirebbe a qualche anno fa.

Gianfilippo Centanni