Fonte "La Concia" a Potenza Picena: 17mila euro per la sicurezza

La giunta di Potenza Picena ha deliberato una serie di interventi d’urgenza, per una spesa totale di circa 17mila euro, che serviranno per eseguire la messa in sicurezza della storica fonte "La Concia", dopo che la copertura era crollata alcuni giorni fa. "Tra gli interventi, è previsto il taglio e la rimozione delle alberature rampicanti e infestanti, compreso il carico e trasporto in discarica di materiale vegetale, poi lo smontaggio e la rimozione di orditura del tetto, esclusa la capriata – scrive il Comune di Potenza Picena –. In attesa della predisposizione di un progetto di restauro e risanamento con parziale ricostruzione, si provvederà con opere provvisorie e reversibili a sistemare e proteggere le porzioni di muratura, i pilastri e la sommità degli elementi portanti verticali, che esposti agli eventi atmosferici potrebbero condizionare l’integrità".