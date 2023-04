Fonte Maddalena, ok al progetto di recupero da 582mila euro

La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per il recupero di fonte Maddalena, l’antico manufatto che si trova nell’area di Fontescodella. Il progetto firmato dall’architetto Claudio Canullo, per 582mila euro è stato interamente finanziato grazie ai fondi del Pnrr. Il prossimo passo sarà procedere con un bando per l’affidamento dei lavori. La fonte, che compare in un elenco dei primi anni dell’800 come un pozzo situato nell’ex quartiere di San Giovanni, sarà oggetto di un importante intervento di recupero che prevede lo smontaggio e il rimontaggio delle murature laterali che saranno rimesse in verticale per contrastare la spinta del terreno alle loro spalle. Anche la grande vasca sarà smontata per essere ripulita, rimontata e nuovamente circondata da pietre. Sarà riportata alla vista la cisterna che al momento è coperta dal terreno, ma sarà coperta con una grande lastra di vetro antisfondamento per garantire la sicurezza delle persone che vorranno ammirarla. Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area verde che circonda la fonte, riducendo la pendenza della scarpata, saranno piantati alberi e sistemate delle panchine. Per garantire la sicurezza anche di sera, saranno installati nuovi pali per l’illuminazione al led. "Un intervento necessario – scrive l’architetto Canullo nel progetto – è rendere sicuro un fosso a ridosso della zona. Verrà recintato con una siepe e dotato di un ponticello".