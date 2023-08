Fonte storica, restauro da 368mila euro Aggiudicato l’appalto

I progetti di restauro e recupero delle tante fonti storiche presenti in città sono tra quelli che sembrano viaggiare più speditamente. Gli affidamenti degli incarichi, infatti, si susseguono, così come l’approvazione dei progetti. Nelle scorse settimane, ad esempio, è stato dato il via libera all’esecutivo relativo al recupero di fonte Agliana, il manufatto presente a pochi metri dal parcheggio Garibaldi, mentre lunedì, il dirigente dell’ufficio Tecnico Tristano Luchetti ha aggiudicato l’appalto dei lavori di fonte Santa Maria Maddalena, quella che si trova poco lontano dal palas Fontescodella (sotto il cavalcavia), alla Rossi srl costruzioni e restauri. L’azienda ha offerto un ribasso del 12,721% sull’importo a base d’asta e, quindi, si è aggiudicata l’intervento per l’importo contrattuale di 368.914 euro. Il progetto di restauro, finanziato nell’ambito dei fondi Pnrr, è stato curato dall’architetto Claudio Canullo a cui, lo scorso anno, era stata affidata l’attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità e collaudo delle opere. Il progetto di recupero della fonte, che secondo un’iscrizione ancora visibile su una delle vasche risalirebbe al 1822, è stato inserito dall’amministrazione nel piano di recupero della zona di via Valerio-Fontescodella, finanziata per 15 milioni con i fondi appunto del Pnrr, in cui si prevedono, tra le varie cose, la realizzazione di una ventina di alloggi di edilizia popolare e la costruzione di una zona per lo sport all’aperto.