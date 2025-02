Fontescodella, il centro di raccolta dei rifiuti amplia l’orario

Da dopodomani il centro di raccolta dei rifiuti di Fontescodella amplia l’orario di apertura, mentre quello di Piediripa, da lunedì, verrà chiuso. Cosmari ricorda che "da diversi anni, per tutte le utenze domestiche, iscritte a ruolo Tari è attivo il servizio di ritiro domiciliare del verde e degli ingombranti a chiamata, secondo le modalità indicate nel portale istituzionale del Comune".

È attivo il servizio di ritiro domiciliare di alcune tipologie di rifiuto, riservato alle sole utenze domestiche. Coloro che debbono disfarsi di ingombranti o apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso oppure sfalci e potature, possono richiederne il ritiro domiciliare, pagando 5 euro al pezzo per i rifiuti ingombranti e gli elettrodomestici; 15 euro al viaggio, per gli sfalci e le potature, con il volume massimo trasportabile da un autocarro. Sarà necessario aggiungere 15 euro per il diritto di chiamata.

Il servizio comprende il ritiro e il trasporto dei rifiuti, che debbono essere depositati a lato strada, mentre rimane a carico del privato ogni operazione di facchinaggio. Per chiedere il servizio è necessario compilare la scheda di prenotazione sul sito del Comune e procedere al pagamento. Bisogna poi riconsegnare la scheda e l’attestazione del pagamento allo sportello Informambiente, a mano o in digitale, all’ufficio Ambiente del Comune.