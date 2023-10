Fontescodella, parco dimenticato. Giochi rovinati e panchine divelte: "Non è un posto per famiglie"

"È un luogo che non attira più nessuno, un caso di abbandono urbano". Staccionata perimetrale rotta o pericolante, scalette dissestate e vie di passaggio poco praticabili, panchine divelte e mutate di posizione: questa la prima impressione del parco urbano di Fontescodella. La situazione non migliora addentrandosi. Gli spazi da gioco sono quasi inutilizzabili, a partire dal campo da calcio sbarrato all’entrata da una transenna, dai tappeti antiurto rovinati e dalle mattonelle scardinate e lasciate incustodite nel parco giochi. Di fronte alla mancata manutenzione mese dopo mese, crescono le lamentele dei residenti.

"Passo spesso con il cane – spiega la residente Cristiana Di Luca – e la situazione non è delle migliori, anche solo il selciato sconnesso rende difficoltoso il passaggio. Sicuramente non è un posto per famiglie, lo stato delle cose non invoglia. Quando si hanno a disposizione aree verdi è importante riuscire a custodirle, evitando che diventino luoghi impraticabili per la città". Aggiunge poi, riferendosi ai controlli da parte delle forze dell’ordine: "Vedo passare abbastanza spesso pattuglie della polizia, ma si tratta di un monitoraggio discontinuo che non evita il degradamento dello spazio".

Il rammarico è condiviso da Alessandro Proietti, residente anche lui in zona. "È un peccato che uno spazio del genere sia lasciato in rovina, potrebbe e dovrebbe essere mantenuto molto meglio. Qualche anno fa, quando ancora era aperto il bar, la zona era più viva. Adesso non c’è nulla che attiri cittadini o visitatori, nonostante lo skatepark. È un vero e proprio caso di abbandono urbano". Ed è proprio questo abbandono che spinge i genitori a scegliere altri punti di ritrovo per i loro figli, limitando ancora di più il già esiguo movimento nella zona. "All’inizio portavo i bambini a giocare qui, adesso preferisco i giardini – conferma Elisabetta Borgogna – Non può più essere considerato un ritrovo ed è quindi sempre meno frequentato. La situazione è incontrollata anche di giorno, mi è capitato di ricevere insulti da parte di ragazzini riunitisi a fumare solo perché ho chiesto di evitare certe azioni in presenza di più piccoli. Oltre questo, a livello pratico la strada è diventata impraticabile per chi si sposta con un passeggino, ci sono tratti disconnessi o addirittura chiusi. Il brutto – conclude la residente – è che il degrado parte dalle persone e dai loro comportamenti poco rispettosi".