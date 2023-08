"Fontespina, nessuno rispetta il disco orario"

di Francesco Rossetti

"Nessuno rispetta la mezz’ora prevista dal disco orario e alla fine é la giungla dei parcheggi. Un cliente osserva la vetrina ma poi non può fermarsi con la macchina", spiega sconsolato Emanuele Cognigni, del negozio ‘Cori’ di via Cristoforo Colombo. Fontespina, a pochi metri dal semaforo e dell’incrocio con il sottopasso Broccolo, una porzione di SS16 dove a est, ma soprattutto a ovest della carreggiata, sorgono negozi, bar e generi alimentari. Un po’ di economia che ravviva il quartiere e d’estate, con i bagnanti che attraversano i pontini per raggiungere il lungomare nord, ecco la possibilità di fare qualche affare. "Ma il ricambio di macchine non c’è se qualcuno la lascia al mattino e la riprende di sera". Con il disco orario, che vige dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20, si ha diritto a sostare mezz’ora gratuitamente, dopodiché bisogna abbandonare il posteggio, salvo dalle 13 alle 16 e nelle ore notturne. "Una soluzione ideale per residenti e commercianti. Fummo noi a chiederla, al secondo anno dell’amministrazione Mobili". Al momento, c’é solo un piccolo segnale, mentre più a nord, quasi all’altezza del semaforo, ve ne era un altro, che "da quando é stato abbattuto da un camion, non é stato mai più ripristinato. Da qui la sosta selvaggia: spesso le macchine occupano perfino gli incroci e i posti per disabili. Dunque – prosegue Cognigni –, credo che andrebbero disegnati e regolamentati gli stalli. Poi urge una maggiore presenza della Polizia locale". "A che serve il disco orario se non viene rispettato? – si chiede Angela Miconi de ‘La bottega civitanovese’ –. Servirebbe un ausiliario del traffico oppure si proceda con strisce blu e colonnine. L’altro pomeriggio non c’era più posto nemmeno sul carico e scarico e con una carrozzina era impossibile passare". "Alcuni residenti lasciano l’auto tutta la giornata – ribadisce Francesca Gentile della pescheria ‘Oro del mare’ – e poi quando ci sono stati i lavori nelle vie Bragadin e fratelli Gioia la situazione é peggiorata. Ora che la pizzeria é chiusa avevamo chiesto di spostare il posto per il carico e scarico ma non ci é stato concesso". "Due assessori ci hanno chiamato "periferia", ma ricordo loro che siamo un quartiere prospiciente al centro. Qui tutto andrebbe regolamentato – conclude il portavoce di quartiere Angelo Broccolo e titolare di ‘Immagini parrucchieri’ – , sia dal punto di vista della sosta che del traffico. Da tempo chiediamo gli attraversamenti pedonali rialzati e di applicare un dissuasore di velocità".