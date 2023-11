Fontespina piange lo storico edicolante Giuseppe Salciccia. Aveva 73 anni ed è morto nella serata di sabato. Lascia la moglie Alida Tolentinati (che in questi ultimi mesi ha portato avanti l’attività con l’ausilio di una nipote), le sorelle Brunella e Alferia, nonché il cognato Alberto, che partecipa al lutto con Veronique. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.45 nella parrocchia di San Carlo Borromeo di Fontespina. Giuseppe per 22 anni ha portato avanti con passione la propria attività commerciale. La sua licenza, oltre che i giornali, comprende anche la cartolibreria e la merceria. È stato sempre un punto di riferimento quotidiano per le persone del quartiere e per i bagnanti, con il suo sorriso e la sua gentilezza. Con la sua discrezione è stato anche un fermo sostenitore della forte identità di Fontespina, alla quale teneva molto.