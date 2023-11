Fontespina ringrazia Del Medico

"Grazie ad Aurelio Del Medico per l’attenzione rivolta al nostro quartiere". A dirlo è il comitato Cea (Cittadini elettori attenti) appresa la notizia dell’addio, per sopraggiunti limiti di età, di Aurelio Del Medico dal gruppo comunale di Protezione civile, di cui era coordinatore. Il comitato del rione Fontespina non ha dimenticato l’attività di monitoraggio dei corsi d’acqua svolta dallo stesso coordinatore e la partecipazione volontaria ad alcune riunioni indette proprio per parlare di possibili allagamenti.