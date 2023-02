"Fontespina, strade abbandonate da 30 anni"

di Lorena Cellini

Comparto viario della zona Peep di Fontespina, "da trenta anni è senza manutenzione. E’ arrivato il momento che il Comune prenda in carico le strade, i marciapiedi e le sotto strutture perché in questa zona vivono centinaia di famiglie". Francesco Micucci, consigliere comunale del Pd, riesuma la vicenda che affonda le radici alla fine degli anni ’80. "L’amministrazione comunale dell’epoca – spiega – non prese in carico le opere pubbliche, sostenendo che non erano state fatte a norma, in una lottizzazione in cui i cantieri erano affidati a cooperative edili. Sulle strade interessate è stato successivamente messo un divieto di transito per evitare problemi e responsabilità, ma intanto lì transitano macchine, sono sorte scuole, palestre e sempre più abitazioni. E’ il momento di trovare una soluzione". Le vie interessate sono Vasco de Gama, Cook, Magnaghi, Pisani e Malaspina. Nel 1997 l’amministrazione del sindaco Erminio Marinelli fece causa alle cooperative che eseguirono i lavori. Un procedimento ancona pendente. "Quelle strade – insiste Micucci – non sono patrimonio comunale, ma sono sempre state utilizzate con una funzione pubblica e nessuno fa manutenzione. Ogni tanto l’Atac aggiusta qualche tubatura". Quando arriva l’amministrazione del sindaco Tommaso Corvatta viene dato, nel 2014, incarico all’ufficio tecnico di fare una perizia e stimare l’importo dei lavori necessari a mettere in regola la zona e che indica in 350.000 euro la somma necessaria. "Intanto, sono passati altri anni, è arrivato il sindaco Ciarapica – conclude Micucci –, ha promesso di tutto ai residenti ma non è stato fatto nulla. Grave non si sia ancora messo mano a un problema riguardante tante famiglie".