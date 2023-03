Fonti San Lorenzo, nasce il parco giochi grazie alle famiglie

Erano veramente tanti, grandi e piccini, domenica o in via di Fonti San Lorenzo, accanto alla scuola media "Moro", a Recanati ad inaugurate tutti insieme il nuovo parco giochi che si snoda disegnato lungo tutta la via grazie all’impegno della fattoria didattica "L’arcobaleno" con l’ausilio del titolare, Ettore Sbaffi, insieme alle tante persone che frequentano il centro di aggregazione e agli operatori di cittadinanza attiva. Sono presenti i classici giochi da fare in strada, quelli di un tempo: dalla campana alla gimcana, dai girotondi agli indovinelli. "Quando abbiamo aderito alla rete delle città amiche dei bambini e delle bambine – commenta soddisfatto il sindaco Antonio Bravi – non avevamo idea di quante opportunità si sarebbero potute offrire ai nostri più piccoli concittadini. E quando abbiamo voluto portare in Consiglio comunale il regolamento per la cittadinanza attiva non sapevamo quanta partecipazione si sarebbe messa in moto. Siamo orgogliosi di queste scelte, che vanno nella direzione della compartecipazione democratica e del miglioramento delle possibilità di vivere bene i quartieri. Grazie a quanti hanno realizzato un nuovo parco giochi orizzontale nel quartiere Fonti San Lorenzo, che si aggiunge a quello già da tempo funzionante a Castelnuovo. Lanciamo l’idea che ogni quartiere trovi un posto adeguato a far tornare bambini e bambine a giocare all’aperto".

Antonio Tubaldi