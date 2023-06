Fonti San Lorenzo ’scomparse’: "Basta con il degrado"

Che fine hanno fatto le antiche Fonti San Lorenzo nel quartiere omonimo? La domanda non è oziosa o polemica, ma davvero oggi di questo manufatto non ce n’è più traccia. Sono state demolite e le macerie rimosse? No, sono soltanto sommerse dal verde e da alberi, alcuni sorti sul lato della struttura muraria che ne minano la compattezza. Tutto questo non ha fatto che aumentare il degrado della zona e costituire un reale disagio alla confinante scuola materna e alle abitazioni a schiera che si aprono a fianco e sopra le Fonti. I residenti hanno già segnalato al primo cittadino il degrado assoluto della zona con la presenza massiccia di ratti e animali di ogni genere. D’altra parte, quale altro posto è più ideale di questo per queste forme di vita? Erba alta dove trovare rifugio e area ricca d’acqua. Anni addietro vennero fatte opere di consolidamento delle antiche Fonti, ma poi tutta la parte in superficie, quella maggiormente da valorizzare, è stata dimenticata e lasciata nell’incuria più totale. Correva l’anno 2017 quando il Consiglio comunale di Recanati approvò il progetto per il loro restauro e recupero. Il motivo di quell’investimento era quello di restituire alla città un monumento seicentesco che rappresenta anche un luogo denso di tradizioni e memorie, che fu costruito dai recanatesi con i soldi ottenuti dagli amministratori del Santuario di Loreto e che per la sua centralità, nel sistema di raccolta e diffusione delle acque, in alcune mappe veniva registrato addirittura come "Capodacqua", termine derivato da "Caput Aquae", nome romano attribuito alle sorgenti degli acquedotti. "La stessa origine delle Fonti, scrisse allora Andrea Marinelli, presidente della commissione cultura, potrebbe essere ancora più antica e risalire addirittura ai Piceni visti i ritrovamenti effettuati nella zona anche in tempi recenti, ma di certo le Fonti rappresentano comunque un pezzo fondamentale della nostra storia e cultura con i loro lavatoi, scenario di una delle tradizioni più antiche, faticose e suggestive, quella delle "lavandare". Il progetto allora prevedeva, oltre al restauro integrale delle Fonti, anche una nuova illuminazione riconsegnando al quartiere una zona bonificata ed un nuovo gioiello cittadino, dove prima proliferavano ratti e sporcizia. Si diceva così allora, ma dopo sei anni il degrado è divenuto ancora più profondo perché la vegetazione ha coperto ogni traccia di queste fonti e si è moltiplicata la proliferazione di ratti.

Asterio Tubaldi