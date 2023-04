Foresi eletta segretaria nazionale Fnp-Cisl

La maceratese Anna Maria Foresi lascia le Marche per Roma. E’ stata eletta, infatti, nella segreteria nazionale della Fnp Cisl, il sindacato dei pensionati della Cisl, dopo un’esperienza nel vertice regionale. "La nomina di Anna Maria Foresi come segretaria nazionale Fnp Cisl è sicuramente un importante riconoscimento della sua serietà, competenza ed esperienza, e per noi è fonte di orgoglio e soddisfazione – ha commentato il segretario generale Marche, Dino Ottaviani –. Ringraziamo di cuore Anna Maria per l’impegno profuso nella Federazione marchigiana e le facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro". Impegnata da sempre nella Cisl, Foresi ha svolto il ruolo di segretaria della Cisl scuola di Macerata e di componente della segreteria nella Cisl scuola Marche. E’ stata responsabile della formazione per docenti e dirigenti scolastici per la Cisl delle Marche, membro del Consiglio nazionale della Cisl scuola e del Consiglio regionale della Cisl Marche.