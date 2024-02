Foresi: "L’iniziativa è stata apprezzata dagli studenti"

Abbiamo intervistato la professoressa Gemma Foresi che ha ideato il progetto "A scuola di pace" che ha previsto l’intervento dei volontari di Emergency di Macerata per presentarci le attività dell’Associazione. L’intervento ha risvegliato in noi l’interesse che abbiamo potuto così approfondire meglio i diritti umani.

Come è nata l’idea di questo progetto?

"È nata dalla considerazione che negli ultimi tempi, in cui ci sono guerre anche vicino a noi, sia utile far conoscere ai giovani le associazioni che aiutano le popolazioni in difficoltà. Inoltre da anni, per interesse personale, sono in contatto con associazioni umanitarie di questo tipo".

Come si è svolta l’organizzazione di questo progetto?

"Ha previsto l’intervento di un’ora circa per tutte le classi della scuola di Montecosaro e di Civitanova Alta facenti parte dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino. Far parlare i volontari di Emergency non mi è stato difficile avendo già i contatti necessari. La parte più complessa è stata la distribuzione dei volontari nelle 20 classi nel rispetto dei loro impegni".

Gli alunni come hanno reagito all’intervento dei volontari di Emergency?

"Nella mia classe hanno mostrato curiosità e interesse, poi ho ricevuto riscontri positivi anche da altri colleghi. Alcuni commenti degli alunni sono stati interessanti: qualcuno ha detto che dopo l’incontro vorrebbe diventare chirurgo, altri hanno chiesto come si fa a diventare volontario di Emergency".

Pensa di riproporre il progetto il prossimo anno?

"Ritengo che sia un’attività molto valida e interessante per i ragazzi che saranno i cittadini di domani e magari si potrebbero approfondire altri temi".

Classe 1ªA