Form: al via gli abbonamenti

La nuova stagione sinfonica Form ha un titolo: Geografie musicali. Dal 13 gennaio l’Orchestra Filarmonica Marchigiana sarà impegnata nei Teatri marchigiani con direttori e interpreti di grande levatura. È aperta la campagna abbonamenti per assistere alle stagioni sinfoniche di Macerata, Ancona, Jesi e Fabriano: da oggi per la statione del Teatro delle Muse e lo Sperimentale di Ancona; da lunedì 8 gennaio per il Pergolesi di Jesi; da martedì 9 per il Gentile di Fabriano e ill Teatro Lauro Rossi di Macerata. Una modalità che regala all’abbonato una notevole convenienza: prezzo ridotto e scelta del posto. In tutti i Teatri è previsto, oltre all’abbonamento ordinario, quello speciale per le scuole. Tutte le informazioni, i relativi prezzi e le riduzioni si trovano sul sito https://www.filarmonicamarchigiana.com/.