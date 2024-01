Form in concerto al teatro Lauro Rossi con la stella emergente Erica Piccotti

Oggi alle 21 al Lauro Rossi nuovo concerto della Form. Sul palco, insieme alla Filarmonica marchigiana la giovane violoncellista Erica Piccotti (nella foto) "Young Artist of the Year" 2020 agli International Classical music awards, premiata dalla Kronberg Academy con il "Landgraf von Hessen-Preis" e dalla Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano con il Premio "Maura Giorgetti". La direzione è affidata al grande maestro ungherese György Györiványi Ráth. Saranno proposti il Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in do magg. di Franz Joseph Haydn, le Variazioni di Johannes Brahms su un tema di Haydn in si bemolle magg., Op. 56a, per orchestra per concludere con la cquinta di Ludwig van Beethoven. Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Info alla biglietteria dei Teatri (0733230735). Online vivaticket.com.