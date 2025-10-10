Forma e Materia, apre un museo a cielo aperto

La Biennale di scultura contemporanea "Forma e Materia" torna a Corridonia da domani al 31 ottobre con il progetto "Rigenerare Humanum Est" che il Comune ha presentato nell’ambito di un bando regionale in cui l’iniziativa è risultata prima tra quelle finanziate. Il progetto nasce con l’ambizione di trasformare Corridonia in un laboratorio urbano aperto, inclusivo e sostenibile: l’obiettivo è istituzionalizzare, l’evento come appuntamento biennale fisso, valorizzare il concetto di "Piazza Metafisica" e riattivare aree urbane simbolo attraverso installazioni artistiche permanenti e temporanee. La città si prepara a essere trasformata in un museo a cielo aperto, attraverso l’arte en plein air e percorsi sensoriali. Saranno infatti collocate opere scultoree in spazi pubblici, accompagnate da pannelli informativi, qr code e percorsi tattili per persone con disabilità visive. Saranno tre i poli espositivi ad essere inaugurati: domani alle 15 tocca al parco di Villa Fermani con le opere di Francesco Roviello, a cura di Roberto Cresti, ed includerà una sezione commemorativa dedicata a Egidio Del Bianco, curata da Giuliana Pascucci. Il parco diventerà così luogo di fruizione immersiva, anche grazie al dialogo con il Museo Tattile Statale Omero. Alle 18 invece lungo viale Italia verranno predisposte le opere donate al Comune dai maestri scultorei: Loreno Sguanci, Silvio Craia, Egidio Del Bianco, Valerio Valeri, Rocco Natale, Walfrido Gazzetti, Paolo Pompei e Anna Donati.

Domenica alle 10, nel palazzo liberty in piazzale della Vittoria sarà svelata la mostra "Il disegno degli scultori": esposizione di disegni, schizzi e opere pittoriche che andrà ad approfondire l’esperienza scultorea, coinvolgendo ulteriori espressioni artistiche dei medesimi artisti esposti nel parco. "Con questo evento Corridonia diventa davvero un territorio sperimentale – ha affermato Mario Montalboddi, presidente dell’associazione Forma e Materia – una ‘città da vestire’ con l’obiettivo di rigenerare gli spazi urbani attraverso l’arte". "L’arte e gli artisti devono essere capaci di aiutare gli altri – ha ricordato Cresti – per questo devono avere un ruolo importante nella nostra società. Negli spazi allestiti ritroverete il gusto di ammirare per ritrovare un senso di appartenenza". Tra i protagonisti ci sarà lo scultore Francesco Roviello. "Espongo ben 17 sculture in terracotta a Villa Fermani – ha sottolineato –, frutto di un intenso lavoro di ricerca degli ultimi 15 anni sul tema della forma e delle sue espressioni".