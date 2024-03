Formazione all’Elettromedia. Progetto per tutti i dipendenti

L’azienda Elettromedia di Potenza Picena, leader mondiale nel mercato dell’audio professionale, car, marine e powersports, lancia ora "Open Innovation" e cioè un progetto di formazione continua per tutti i suoi 85 dipendenti. Ciascuno all’inizio avrà in dotazione 100 crediti: ogni credito equivale a un’ora di formazione e a 25 euro per spese di iscrizione o trasferta, per un totale di 2.500 euro di investimento speso per ogni dipendente.

Un’idea innovativa, un’opportunità unica nel suo genere. Il dipendente potrà scegliere infatti tra gli oltre 350 corsi online di Skilla Library, piattaforma che permette di costruire percorsi di eLearning personalizzati in base alle proprie esigenze. Oppure frequentare corsi per il raggiungimento di una certificazione linguistica, professionale o un titolo scolastico o accademico. Tra le varie tipologie, sono previste anche lezioni di autocostruzione di componenti e impianti audio, con il supporto di un tutor esperto del team Elettromedia. Ed è stata nominata una commissione aziendale (composta da Agnese Pantaleone, Melissa Morgoni e Lucio Bianchi), che si occuperà di coordinare le attività di formazione continua e soprattutto esaminarne il successo per la "riconquista" dei crediti spesi. "La formazione costituisce uno strumento strategico per la crescita personale, lo sviluppo di nuove competenze e il perfezionamento di quelle esistenti, nonché per il miglioramento dell’efficacia delle attività aziendali – spiega il presidente del gruppo Elettromedia, Pietro Pantaleone –. Il progetto è dedicato a tutti i dipendenti. In questo modo le aspirazioni di ognuno diventano realtà".