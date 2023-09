Formazione e aggiornamento nelle costruzioni: incontri con la Cna

La Cna Macerata, con il contributo del confidi Uni.Co., organizza due appuntamenti dedicati alle imprese del comparto costruzioni. Gratuiti e aperti a tutti, mirano a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale. Il primo sarà oggi, alla sede Cna di Cingoli con inizio alle 17.30; si replicherà il 26 ottobre nella sede di Tolentino. "Questi incontri, realizzati grazie alla collaborazione di BigMat di Fabio Sbaffi e al supporto di KeraKoll, azienda leader internazionale nell’edilizia sostenibile, affronteranno temi cruciali – spiegano dalla Cna –. Tra questi, i sistemi di rinforzo strutturale, le innovazioni nei materiali e nelle tecniche di costruzione, nonché gli standard di sicurezza e garanzia per gli edifici in cemento armato e muratura".

"Informazione, aggiornamento e formazione delle imprese del comparto edile – aggiunge Simone Giglietti, dirigente della Cna Macerata e professionista del settore - sono elementi imprescindibili per la qualificazione degli operatori e l’innalzamento degli obiettivi raggiungibili in materia di sicurezza, qualità delle costruzioni, comfort, rispetto dell’ambiente e benessere abitativo. Queste iniziative sono state pensate per contribuire alla crescita e alla qualificazione delle imprese locali. La Cna Macerata sostiene da sempre l’importanza di investire in formazione continua ed offre ai propri associati ed a tutte le imprese opportunità formative come questa".

L’invito a partecipare è quindi rivolto a tutti i professionisti interessati ad acquisire conoscenze utili e a rimanere aggiornati su ultime tendenze e innovazioni nel settore delle costruzioni. Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione, è possibile contattare la Cna di Macerata al numero 0733.27951 o scrivere all’indirizzo mail: [email protected].