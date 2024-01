Formazione e assunzioni senza differenze di genere

Sostenibilità economica, sociale, ambientale e di corporate governance al centro del Bilancio di sostenibilità 2022 di Santoni, l’iconica maison di calzature e accessori di lusso di Corridonia tra i membri di Fondazione Altagamma. Nel documento, redatto con il Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche, emerge come il gruppo Santoni si impegni attivamente a creare un ambiente di lavoro in cui le differenze di genere non influenzano l’accesso alle opportunità lavorative, nonché per la realizzazione di un buon bilanciamento tra vita privata e professionale. Afferisce proprio al 2022 la creazione del programma di welfare aziendale ’Santoni Virtus’, mediante il quale la Maison ha attivato iniziative come la mensa aziendale ’Convivio’ ed un programma mensile di incontri con una psicologa. Il reclutamento e il trattenimento dei talenti sono due aspetti di rilevanza strategica per Santoni che nell’ottica di essere una realtà attrattiva per le generazioni future, ha progettato di avviare, con l’inaugurazione tenutasi a marzo 2023, l’Accademia dell’eccellenza, un programma della durata di un mese in cui i cosiddetti ’apprendisti del bello’ hanno modo di approfondire arti come la velatura, l’assemblaggio, l’impuntura e la rifinitura del dettaglio direttamente dai maestri operativi in Santoni. Sempre in ottica di sostenibilità, anche nel corso del 2022, il 95% degli acquisti di materie prime è stata effettuato da fornitori italiani, il 42% dei quali attivi nella regione Marche. "La responsabilità sociale d’impresa è diventata da tempo un impegno fatto di azioni concrete che mirano ad integrare i principi della sostenibilità nei propri modelli di gestione trasformandoli in veri e propri asset strategici – ha affermato il cav. Giuseppe Santoni, Chairman e presidente esecutivo -. La filosofia che abbiamo fatto nostra nasce proprio dalla profonda volontà di coniugare l’arte che i nostri artigiani sono capaci di creare, con il progresso tecnologico industriale, esaltando attraverso questa sinergia, il pregio della manifattura e del savoir faire tutto italiano che contraddistingue le nostre calzature ed i nostri accessori a livello internazionale. Il nostro territorio, le Marche, sono la nostra fonte di ispirazione e il punto di riferimento per una produzione sostenibile, soprattutto perché logisticamente smart".

Diego Pierluigi