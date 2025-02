Formazione e idee per il territorio

Il 2024 della Banca di credito cooperativo di Recanati-Colmurano si è contraddistinto per numerose iniziative nel settore mutualistico e come sponsor di progetti locali, oltre al cambio di guardia alla guida della banca con la nomina di Gerardo Pizzirusso. Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati, il direttore generale Davide Celani ha ripercorso i principali interventi realizzati nel corso dell’anno.

Una delle iniziative di punta è stata il finanziamento "Sapere Infinito", un prestito agevolato pensato per gli studenti che intraprendono un percorso universitario. Con un tasso particolarmente vantaggioso e una durata di 10 anni, che inizia solo dopo il completamento degli studi, il finanziamento ha visto il sostegno a oltre 90 giovani per un controvalore di circa 800mila euro. Il progetto s’inserisce in una tradizione di sostegno a livello territoriale, rivolto in particolare ai soci e ai figli dei soci della banca. Un altro fiore all’occhiello sono le borse di studio, che hanno riscosso un grande successo nel 2024, premiando i figli dei soci e dei dipendenti che hanno ottenuto ottimi risultati negli studi delle scuole medie, superiori e università.

Inoltre, la Bcc ha continuato a sostenere le famiglie attraverso il "Bonus Cicogna", un piccolo segnale di vicinanza rivolto ai neo genitori. E ancora, ha lanciato un programma di formazione finanziaria mirata nelle scuole, in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Nel campo della prevenzione, la banca ha avviato un’importante iniziativa di formazione sul territorio, focalizzata sulla prevenzione delle frodi, un tema di crescente rilevanza.

Anche il rapporto con l’Università di Macerata si è intensificato, con l’istituzione di due borse di studio per percorsi formativi legati al credito cooperativo. Nel corso dell’anno, la banca ha rafforzato ulteriormente il legame con la comunità, sostenendo eventi e progetti locali. Tra gli appuntamenti più attesi, il tradizionale "Bicincin" di dicembre, che ha animato piazza Recanati, e due nuove iniziative che sono in programma nei prossimi giorni: un convegno sulla tutela patrimoniale, in occasione dei passaggi generazionali, e il Mini forum regionale dei giovani soci che si terrà il 28 febbraio e il primo marzo a Recanati.

Anche nel 2024, la Bcc ha continuato a supportare le realtà locali e le fasce più vulnerabili, rimanendo in stretto raccordo con le amministrazioni comunali, consolidando il suo ruolo di pilastro nel tessuto sociale ed economico del territorio. E il neo presidente Gerardo Pizzirusso ha ribadito l’impegno nel proseguire su questa linea, al fianco dei cittadini.

Antonio Tubaldi