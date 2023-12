Formazione gratuita in biblioteca. Due corsi per avvicinare alla lettura

A gennaio due corsi di formazione gratuita in biblioteca con il Comune che è parte del progetto ‘Terre che leggono’, partner con la Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata, Vydia editore, Seri editore, il Museo tattile Omero e l’associazione CONtesto. L’obiettivo è avvicinare alla lettura un pubblico che normalmente non frequenta la biblioteca e non legge. Le attività si svolgeranno prevalentemente alla Biblioteca Mozzi Borgetti, alla Silvio Zavatti e alla pinacoteca Moretti di Civitanova. Due i corsi a partecipazione gratuita attivati a gennaio. Il primo dal titolo ‘Dove vanno le anatre d’inverno – Lettura, letteratura e giovani adulti (14-17 anni)’ a cura di Hamelin associazione culturale. Si tratta di un corso di formazione sulla narrativa per giovani-adulti, un settore editoriale in rapida crescita, ma rispetto al quale non esistono profonde riflessioni. Ai corsisti si richiede la disponibilità a leggere i titoli di volta in volta consigliati e a partecipare attivamente, passaggio fondamentale per attivare un confronto e una riflessione. Il secondo appuntamento sarà su ‘Amicizie per posta ordinaria – esplorare, scegliere e condividere’, laboratorio di formazione con libri illustrati provenienti da tutto il mondo a cura della libreria laboratorio Spazio bk. Informazioni: 0733.813837, 0733.256456/0733.256362, www.bibliotecazavatti.com