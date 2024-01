Formazione per 150 volontari La Protezione Civile della Regione Marche ha tenuto una giornata formativa sul sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico. Circa 150 volontari hanno partecipato all'evento, che ha visto la presenza di esperti del settore. I volontari sono stati elogiati per il loro prezioso contributo in situazioni di emergenza.