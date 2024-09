Formazione per assistenti sociali. Inizio rinviato ad ottobre

È stato riprogrammato, a causa del maltempo, il corso di formazione per assistenti domiciliari promosso dal Comune di Tolentino. "Visti i danni, il disagio di tanti cittadini e l’impegno di tutti gli uffici comunali a risolvere criticità – ha dichiarato l’assessora alle politiche sociali, Elena Lucaroni – abbiamo ritenuto doveroso annullare l’inizio del corso per assistenti domiciliari inizialmente previsto per giovedì scorso". Le lezioni si terranno all’auditorium della Biblioteca Filelfica, in largo Fidi, dalle 15 alle 17, a partire da giovedì 3 ottobre con l’intervento del patronato Acli del "Contratto di lavoro domestico. Diritti e doveri", con il direttore Michela Bianchi. Il secondo incontro, 10 ottobre, sarà con il geriatra Martina Marvardi che illustrerà i "Concetti generali dell’invecchiamento e necessità assistenziali".

Il 15 ottobre l’assistente sociale Valentina Ronconi parlerà della "Relazione di cura". Infine giovedì 24 ottobre il sindaco Mauro Sclavi terrà una lezione su "Nozioni di pronto soccorso". Al termine del corso verrà stilato un elenco di coloro che hanno partecipato: sarà tenuto dalle Acli per i cittadini che hanno necessità di avere nominativi di assistenti domiciliari. La partecipazione è gratuita, per partecipare basta presentarsi direttamente al primo incontro del 3 ottobre (informazioni allo 0733.901401).