Formazione per gli insegnanti: "Qui una scuola all’avanguardia"

Un nuovo modello di scuola, unico a livello regionale. Al via il progetto "Nuovi sentieri di apprendimento: competenze per insegnare e crescere", presentato ad Ancona da Alessandro Gentilucci, presidente dell’unione montana Marca di Camerino (soggetto capofila della Strategia nazionale aree interne, Alto Maceratese) e dalla professoressa Daniela Lucangeli, tra le più importanti scienziate nel settore della psicologia dell’apprendimento e ordinario di psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Padova. Il progetto partirà a settembre coinvolgendo gli istituti scolastici di San Ginesio, Camerino, Pieve Torina, Sarnano e Caldarola.

"È un percorso di formazione d’eccellenza che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi e coinvolgerà il corpo docente di asili nido, scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – afferma Gentilucci –. Tutti noi siamo consapevoli di quanto sia importante una scuola innovativa e di qualità come leva che può invertire il processo di spopolamento delle aree interne: l’obiettivo che ci siamo posti è rendere più capaci, più pronti e creativi i nostri bambini applicando modelli pedagogici che mettano al centro dell’apprendimento il ruolo delle emozioni, l’errore come fattore di crescita e l’utilizzo inclusivo delle nuove tecnologie. Sono certo che, con questo modello, saremo la scuola del futuro, e una scuola così non potrà che diventare anch’essa un attrattore strategico per il rilancio dei nostri territori. Ci avvaliamo della direzione scientifica della professoressa Daniela Lucangeli, una delle scienziate più accreditate a livello internazionale in ambito pedagogico".

Il progetto si articolerà in più sessioni formative. L’apertura sarà il 14 settembre con l’avvio dei corsi di formazione; lunedì 15, nel pomeriggio, si svolgerà la lectio magistralis tenuta dalla professoressa Lucangeli. "Un progetto che ha una grande visione – ha aggiunto quest’ultima –, un territorio che decide, in base alle proprie ferite, di scegliere il futuro dei propri figli rivalorizzando chi dei figli si prende cura, cioè la scuola, va preso come esempio di comunità consapevole di che cosa sia necessario essere l’uno nei confronti dell’altro".

La partecipazione ai seminari è gratuita, ma a numero chiuso: è necessaria la prenotazione tramite mind4children.com/fxpt1.

Lucia Gentili