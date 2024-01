Formazione per i talenti della danza da tutta Italia

Inizierà domani mattina il Face Off Lab, percorso di formazione professionale di tre mesi in danza contemporanea, condotto dal coreografo matelicese Roberto Lori, direttore artistico della compagnia Simona Bucci di Firenze, con il sostegno della Fondazione Il Vallato. Il progetto, presentato ieri mattina dallo stesso Lori nella sede della fondazione, si pone l’obiettivo di accompagnare giovani danzatori nel passaggio tra una formazione di base e il professionismo, intensificando opportunità professionali.

I partecipanti lavoreranno sulla costruzione di un lavoro collettivo, sperimentando le fasi del processo creativo, oltre ad essere affiancati nella creazione di una propria coreografia, al fine di stimolare la creatività di ogni singolo partecipante. "A partecipare – ha affermato il tersicoreo Roberto Lori – saranno ragazzi di tutta Italia, molti in arrivo da Milano e Firenze, e nei prossimi giorni parleremo di argomenti più profondi e faremo ricerca. Coinvolgeremo il professor Roberto Mancini dell’Università di Macerata su argomenti che approfondiremo, quindi parleremo di costumi, collaborando con l’Accademia di Belle Arti e con le sarte locali per organizzare qualcosa di più importante e di ciò che ormai in Italia è divenuto inusuale nel mondo della danza, dove la ricerca arriva ormai a 20 giorni contro i tre mesi di un tempo".

Il progetto Face Off, nato dieci anni fa a Matelica e divenuto un festival itinerante per l’Italia, punto ora all’estero. Novità di quest’anno, annunciata insieme all’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, "l’idea di uno spettacolo, tratto dal romanzo Carlone di Libero Bigiaretti, ambientato quindi a Matelica, coinvolgendo altre realtà come la banda cittadina, la corale polifonica, il gruppo folclorico e altre associazioni".