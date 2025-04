Formazione per sette vigili del fuoco di Apiro: diventano capi squadra

Già in organico tra le 25 unità effettive al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Apiro, l’unico dello specifico settore delle Marche, sette componenti sono divenuti capi squadra volontari (Csv) dopo aver frequentato e superato il relativo corso di formazione. Gianluca Bussolotto, Stefano Ciciliani, Daniele Fracasso, Alessio Livelli, Andrea Piersanti, Michele Paccusse, Riccardo Serrani, loro i neo-Csv, sono stati festeggiati, durante l’incontro in cui gli sono stati consegnati i nuovi caschi, nella sede del distaccamento, presenti Ubaldo Scuppa e Enrico Giampieri, sindaci rispettivamente di Apiro e di Cupramontana, Diego Ciccarelli dirigente del comando provinciale di Macerata con l’ispettore Paolo Prato, Corrado Branchesi presidente dell’associazione operante nella struttura apirana. Ciccarelli e Prato si sono complimentati con ciascuno del sette Csv per aver superato brillantemente il corso. Il capo del distaccamento Andrea Piccini ha evidenziato lo sforzo che viene costantemente espresso per rendere il presidio apirano sempre più funzionale, grato per le assicurazioni ricevute dai sindaci (che si sono compiaciuti con l’istituzione) riguardo ad investimenti per l’acquisto di automezzi e attrezzature. Ha destato interesse il riscontro per cui è in avviata fase di progettazione la nuova caserma situata nell’area dell’ex campo sportivo nella zona sottostante all’incasato: l’importo disponibile per la realizzazione del complesso è di 3.760.000 euro.

Gianfilippo Centanni