Formazione per tutte le età: "La crescita è continua"

Si è aperto ieri pomeriggio nell’Aula Magna del Comune di Recanati, alle ore 17, il nuovo anno accademico dell’Università di Istruzione Permanente "Don Giovanni Simonetti". Dopo il saluto istituzionale del sindaco e dell’assessore alla cultura, il compito al rettore, Aurora Mogetta, di illustrare la ricca proposta di corsi e appuntamenti elaborata per l’anno accademico 2024/2025. "Nel quarto decennio della sua fondazione l’Università di Istruzione Permanente continua – sottolinea Mogetta – ad essere quell’associazione di volontari che crede nell’apprendimento continuo da offrire a tutti coloro che desiderano, per la crescita personale, momenti di formazione e di aggiornamento in una società sempre più complessa".

La prolusione dell’inaugurazione è stata all’insegna delle "Giovani eccellenze del nostro territorio nelle discipline scientifiche, artistiche ed umanistiche che si segnalano per la loro attività di ricerca e sperimentazione" e ospite d’onore è stato il professore Fabio Gennaretti con la conferenza su "Alberi e clima - La Guida inaspettata per studiare il nostro Pianeta". Il tema è la dendrologia, un’affascinate disciplina che aiuta a comprendere meglio l’evoluzione ambientale e a prevedere i cambiamenti futuri. Gennaretti, recanatese di nascita e di formazione scolastica, vanta un curriculum di eccellenza: professore associato all’Institut de Recherche sur les Forêts dell’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue in Canada, è recentemente entrato a far parte della facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche. Nel piano dei corsi non mancano certo temi al passo con i tempi. Spicca fra tutti, curiosamente, il corso su ’sesso e biologia’ che sarà tenuto dal biologo Mauro Marconi. Tra i temi da discutere c’è l’individuazione delle cause biologico-evolutive che hanno determinato l’affermarsi della sessualità negli esseri viventi, oppure argomenti come "Quanti sessi esistono in natura"? "I caratteri sessuali tra determinismo generico e condizionamenti ambientali".

Per non farsi mancare nulla, si parlerà anche di sesso biologico e questioni di genere e le preferenze individuali nella specie umana al vaglio delle più recenti conoscenze scientifiche. Una volta questa università, intitolata alla memoria di Don Giovanni Simonetti, veniva denominata anche l’università della terza età. Poi, con l’aumento di iscrizioni da parte della popolazione giovanile e con l’ampliamento dei corsi, ha perso questa qualifica per assumerne una più generica anche se la stragrande maggioranza di studenti sono "dall’anta in su".