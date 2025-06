Formazione senza tabù all’Aperitivo con l’andrologo. Ospite il campione di boxe Roberto Cammarelle

Medici e sportivi a confronto sul tema "La salute sessuale maschile va tutelata a tutte le età", con ospite speciale l’olimpionico Roberto Cammarelle. Cosa hanno in comune un campione di boxe, un andrologo e un adolescente che vive l’ansia della sua prima volta? Più di quanto sembri. Lo hanno dimostrato gli esperti riuniti allo Shada Beach Club per l’"Aperitivo con l’andrologo" ideato dall’urologo Luigi Quaresima. "Volevo diventare come Mike Tyson – ha raccontato Cammarelle, pluricampione olimpico e mondiale di pugilato –, sognavo di essere il numero uno. Ho dovuto affrontare due operazioni all’ernia del disco, ma grazie ai medici ho potuto continuare la mia carriera. Ora sono al servizio dei giovani atleti con l’obiettivo di portarli a Los Angeles". Il consigliere regionale Pierpaolo Borroni ha portato i saluti istituzionali.

Diversi i temi trattati, dal testosterone nei bambini al vaccino Hpv fino a sessualità e mente. "L’obiettivo – ha conclso Quaresima – è intervenire precocemente, superando tabù culturali e paure che spesso bloccano gli uomini dal rivolgersi a uno specialista".