Fornaro: tra Natale e Capodanno visitati quasi 50 bambini al giorno

"Tra Natale e Capodanno c’è stato un vero e proprio boom. Abbiamo visitato anche 40/45 bambini al giorno. La sola notte del primo dell’anno ne abbiamo visitati 18", sottolinea Martina Fornaro, direttrice dell’Unità Operativa di Pediatria all’ospedale di Macerata. "Si tratta di un fenomeno stagionale - prosegue - ma credo che la maggiore frequenza dei contatti durante le feste e una riduzione dell’attenzione rispetto a buone norme d’igiene lo abbiano amplificato. Comunque sia, in reparto siamo belli pieni, c’è davvero molto da lavorare. Ci sono situazioni diverse: diversi sindromi respiratorie, bronchioliti da virus sinciziale e polmoniti, ma non mancano casi con disturbi gastrointestinali". In questo contesto non mancano i casi di Covid, ma sono meno preoccupanti. "Nei bambini, infatti, spesso la febbre da Covid dura al massimo un paio di giorni - aggiunge la dottoressa Fornaro -, quella legata all’influenza di stagione può andare avanti anche per una settimana". Quasi sempre non emergono problemi particolari: una volta presi in carico, visitati e verificate le loro condizioni, i bambini vengono dimessi e rimandati a casa. Talvolta, però, è necessario il ricovero, anche per evitare eventuali complicanze.

"Da Natale in poi abbiamo avuto un forte aumento di accessi di bambini con problemi respiratori, a partire da quelli connessi al virus sinciziale, e casi di polmonite. Abbiamo fatto anche 20 consulenze pediatriche in un sola notte", afferma Enrica Fabbrizi, direttrice dell’Unità operativa di Pediatria all’ospedale di Civitanova. "Abbiamo tutti i posti letto occupati - aggiunge -. In diversi casi, quelli in cui i bambini hanno manifestato maggior problemi respiratori, siamo dovuti ricorrere alla somministrazione di ossigeno. In un solo caso, per una condizione particolare e motivi specifici, c’è stato un temporaneo trasferimento in Rianimazione".

I due reparti continuano ad operare al massimo livello di organizzazione interna al fine di fronteggiare la situazione attuale che merita la massima attenzione.

f. v.