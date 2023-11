Foro Boario, i residenti chiedono strade sicure e cura del verde

TOLENTINO

Partecipata anche la seconda assemblea generale dei residenti del quartiere Foro Boario di Tolentino. "Sono stati approfonditi i molteplici punti del documento consegnato all’amministrazione lo scorso marzo rimarcando le priorità e gli interventi necessari – ha ricordato il consiglio di quartiere, capitanato da Gianni Principi –, come sicurezza stradale e viabilità (segnaletica orizzontale e verticale, con rifacimento attraversamenti pedonali e installazione paline, specie nei punti critici, via Filzi, via Flaminia e incrocio rotonda Avis), poi manutenzione (sfalci e potature) e cura aree verdi (aula verde Ponte del Diavolo e Formaggino, giardini Borgo Foro Boario e lungofiume lato Caserma), la riattivazione di un tavolo di dialogo e confronto tra la dirigenza della Cartiera, l’amministrazione e il consiglio di quartiere (per informazioni sugli interventi). Fino alla necessità di infrastruttura strategica quale la rotonda in via Nazionale (nei pressi dell’incrocio di Acqua&Sapone). Gli amministratori hanno illustrato le progettualità in itinere, dagli interventi su marciapiede e parcheggio zona Formaggino, alla conversione a verde pubblico attrezzato e dislocazione dello sgambatoio cani. E hanno espresso adesione e impegno nell’affrontare nel tempo tutte le istanze".

Numerosi i cittadini presenti, oltre agli assessori Flavia Giombetti, Elena Lucaroni e Fabiano Gobbi, al presidente del Consiglio Alessandro Massi, ai consiglieri comunali Luigino Luconi, Mirko Angelelli e Antonio Trombetta, al vicepresidente Assm Roberto Lombardelli e al presidente dell’associazione musicale "Gabrielli" Stefano Carlini Gentili.