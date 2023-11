Forte messaggio di pace con le note del duo Gismondi-De Angelis

Domani, alle 18 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, l’Associazione musicale Appassionata presenta un concerto in occasione della celebrazione di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Il duo formato da Loreto Gismondi al violino e Giuliano De Angelis al violoncello presenta un’inedita proposta artistica. L’obiettivo è quello di aprire uno spazio di riflessione sulla tragica realtà dei conflitti che affliggono il nostro mondo. Attraverso la potenza e l’emozione della musica si vuole portare un messaggio di speranza e pace, invitando il pubblico a riflettere sulle sfide che affrontiamo e sulla possibilità di un futuro migliore attraverso l’arte e la cultura. lI concerto si aprirà con gli "8 Pezzi per violino e violoncello" di Reinhold Glière, proseguirà con la "Peace Suite" di Paolo Fradiani, "In war and peace", brano composto dal maestro Gismondi e si concluderà con "Czardas" di Vincenzo Monti arrangiata per violino e violoncello e la "Passacaglia" di HaendelHalvorsen. Biglietti in vendita in piazza Mazzini e on line (intero 15 euro, ridotto 12 euro, studenti 5 euro). Fino a domani, inoltre, si può approfittare dell’offerta per l’acquisto a prezzo ridotto del biglietto di questo concerto abbinato al Concerto di Natale di venerdì 15 dicembre, che si terrà al teatro Lauro Rossi alle 21 e vedrà l’esibizione dell’orchestra da Camera delle Marche e la partecipazione di Francesco Manara, violino solista. In programma musiche di Corelli, Vivaldi e Piazzolla e Verdi.