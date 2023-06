Fortezze e paesaggi da scoprire con la guida ’Cammino dei forti’

di Gaia Gennaretti

Pubblicata la guida del "Cammino dei forti", il percorso di circa 120 chilometri che parte e finisce a San Severino. All’itinerario, che oltre al territorio settempedano attraversa altre realtà dell’entroterra come quelle di Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica, l’editore Claudio Ciabochi ha dedicato una pubblicazione per la collana "Marche in Tasca". Già presentato al Salone del Libro di Torino, l’opuscolo che raccoglie il progetto dell’associazione ’Pranzo al sacco’ e l’idea nata da tre giovani settempedani, David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani, sarà presentato anche al teatro Italia domenica a partire dalle 16 insieme a Francesco Rapaccioni, giornalista e direttore artistico dei Teatri di Sanseverino. "Cammino dei forti, trekking Alta Marca" è il titolo della guida che deve il suo nome alle antiche fortezze difensive che tutt’oggi si possono incontrare lungo lo stesso cammino e che costituiscono il fil rouge dell’andare stesso. A fare da sfondo a questi suggestivi luoghi, la lussureggiante natura tipica dell’entroterra marchigiano. La cartina è disponibile all’ufficio della Pro loco e, a chi vorrà regalarsi questa straordinaria avventura, sarà consegnato anche il salvacondotto del viaggiatore. Cinque le tappe, ognuna con un carattere ben distinto e capace di regalare qualcosa da raccontare. La prima va da San Severino a Crispiero. Ha una lunghezza di 14,5 chilometri e presenta un dislivello di 839 metri in salita e 470 metri in discesa. La seconda tappa collega Crispiero a Rastia, con la possibilità di scegliere fra due varianti: la Rotis per i più esperti con un tracciato di quasi 30 chilometri e un bel dislivello e la variante Vinano, considerata facile, con un minor dislivello. La terza è quella che da Rastia porta ad Elcito, il Tibet delle Marche. Anche qui due varianti: la strada per Canfaito dedicata ai più esperti e quella di Valfucina molto più facile e con un percorso di oltre 5 chilometri in meno raggiungendo quasi i 20 chilometri totali. La quarta porta, invece, ad Elcito a Pitino su di un percorso della lunghezza di 24,2 chilometri e un dislivello in salita di 891 metri e in discesa di 1118 metri. Infine la quinta e ultima tappa, quella che da Pitino riporta a San Severino. I chilometri da percorrere sono 26,2.