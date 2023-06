Forti, Ottaviani e Ricci si dissociano dal gesto di Pierucci

"Noi ci dissociamo dal comportamento violento tenuto da Pierpaolo Pierucci nei confronti del sindaco Noemi Tartabini. E se è vero che non si può riqualificare l’ex scuola di piazza Douhet, allora si costruisca là un anfiteatro per far vivere la città". C’è aria di spaccatura all’interno "Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza", come si capisce dalle parole dell’ex preside Francesco Forti, che parla anche a nome degli altri due referenti del gruppo Alberto Ricci e Mario Ottaviani. I tre si così voluti esprimere dopo i fatti avvenuti nell’assemblea pubblica del 12 giugno all’oratorio Don Bosco. Quella sera Pierucci, coordinatore del comitato di cittadini, era andato faccia a faccia contro il sindaco Tartabini, gridandole "lei non ci sta dando la documentazione sull’ex scuola di piazza Douhet", per poi andarsene tra i fischi dei presenti. Da tempo il comitato aveva chiesto all’amministrazione di stoppare il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, che prevede l’abbattimento della vecchia scuola in piazza Douhet, per costruire al suo posto un parcheggio. "Noi non vogliamo continuare con questa guerriglia urbana – aggiunge Forti –, anche se rimaniamo contro la realizzazione del parcheggio. Come ho già detto al vicesindaco Giulio Casciotti, visto che non si può riqualificare lo stabile dell’ex scuola, si potrebbe però ricavare in piazza Douhet un anfiteatro o un’arena dove mettere in scena degli spettacoli, in modo che diventi un luogo vissuto dai cittadini. Noi vogliamo sì essere critici, ma da un punto di vista costruttivo. I fanatismi non servono a nulla e anzi vogliamo una partecipazione democratica. Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale non può governare la città solo con le proprie idee ed è giusto che ascolti le voci di tutti i cittadini".

g. g.