Forti raffiche di vento. Tetti scoperti e pali caduti

Raffiche fortissime, con punte di 103 chilometri orari a Macerata, hanno causato una serie di danni in tutta la provincia. Dalle 2 della notte scorsa i vigili del fuoco sono stati impegnati senza soste per alberi caduti sulle strade, tetti scoperchiati, pali abbattuti, camini pericolanti, con oltre cento interventi. Venerdì sera una grossa quercia è caduta lungo la provinciale 25 a Cingoli, a Grottaccia; un’auto è stata coinvolta, ma per fortuna senza conseguenze per il conducente. La pianta è stata rimossa con l’autogrù. In provincia come supporto è intervenuto anche un modulo dal Comando di Roma, dislocato nel Pesarese. La strada, dove poi sono cadute altre 4 piante, è rimasta chiusa fino alle 5. Anche il personale della Provincia è intervenuto a Cingoli e non solo. Lungo la provinciale 81 Montefano - Osteria Nuova, nelle vicinanze del casale Il Margherito, un cavo Telecom fibra ottica si è abbassato sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura della strada. "Grazie a tutti i dipendenti della Provincia per essersi messi a disposizione, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla polizia municipale e alla prefettura per la competenza e per la collaborazione nel risolvere le situazioni più complesse" ha commentato il vice presidente della Provincia Luca Buldorini. A Macerata, in via precauzionale, sono stati chiusi i giardini Diaz e Villa Lauri. Allo stadio della Vittoria un grosso pino è caduto sulla balaustra. Il Coc comunale è operativo e risponde allo 0733-256346. A Cingoli il vento ha sollevato il tetto metallico d’un capannone a Marcianello. Nella frazione Villa Torre, un pino è caduto su un cavo elettrico causando l’interruzione dell’energia. Pioggia e vento ieri hanno imposto la chiusura di seggiovia e rifugio Saliere a Frontignano di Ussita. Oggi, salvo imprevisti, saranno operativi dalle 10.30 alle 17 con l’apertura del villaggio di Natale e alle 15 l’arrivo di Babbo Natale in seggiovia. Chiuse le piste. Per ora niente neve neanche a Sarnano. A Bolognola, da oggi dovrebbe riprendere l’innevamento programmato sulla pista 1 e campo scuola, in vista dell’apertura di venerdì. Aperto lo Zchalet. A Porto Recanati, è volata via la tettoia in ferro in ferro dell’area archeologica di Potentia, ostruendo la carreggiata. La protezione civile è intervenuta con i vigili del fuoco.