"Fortuiti brillanti inconvenienti" . Il libro di Mercuri alla Mozzi

A volte una serie di situazione inaspettate possono sconvolgere l’esistenza ed è quanto racconta Emanuele Mercuri (nella foto) nel libro "Fortuiti brillanti inconvenienti" (352 pagine) che alle 10 di oggi sarà presentato nella biblioteca comunale Mozzi Borgetti, interverrà Rosa Marisa Borraccini, già professore ordinario di Scienze del libro e delle biblioteche all’ateneo di Macerata. "È il mio primo romanzo. Ho buttato giù delle idee, degli inconvenienti, delle storie che ritenevo interessanti che si risolvevano in modo positivo". Al centro della vicenda c’è una giovane rapita da un gruppo eversivo in procinto di compiere un grosso attentato, i tentativi del padre e del suo ragazzo diventano una corsa contro il tempo. "La vicenda - racconta Mercuri, per anni volontario ai vigili del fuoco di Macerata - è ambientata nelle Marche, in gran parte a Cingoli, la mia città di nascita, ma ci sono anche Montemonaco e il monte Sibilla con il mito dell’omonima fata". È stato un lavoro iniziato da tempo. "Undici anni fa - ricorda - ho iniziato a scrivere i primi racconti. È stata una gestazione lunga avendo curato tutto in ogni dettaglio". I primi riscontri sono positivi. Il libro è stato stampato dallo stesso autore. "Avevo trovato un editore, però mi aveva chiesto di tagliare alcune pagine. Ho preferito non toccare nulla. Ora è possibile trovare il romanzo nelle librerie maceratesi e su Amazon". I buoni riscontri e il piacere di scrivere stanno spingendo Mercuri verso un altro romanzo. "È un sequel di questo libro, ma sarà una storia a sé".