Forum dell’accoglienza. Tre ricchezze per attirare turisti in città e in regione

Un forum dell’accoglienza e dell’ospitalità sul territorio per individuare strategie vincenti a livello enogastronomico e turistico. Alla biblioteca Mozzi Borgetti, dopo i saluti istituzionali di Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche, e di Angelo Serri di Tipicità, Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio, ha coordinato un tavolo composto da Sandro Parcaroli, sindaco e presidente della Provincia, Luca Giustozzi, presidente Federalberghi, Letizia Carducci, referente dei pubblici esercizi, Alexander D’Orsogna, ad dell’aeroporto di Ancona, e Maurizio Tosoroni, responsabile marketing dello Sferisterio. Parcaroli ha parlato del progetto MaMa tourism rebuild, "strumento importante per l’accoglienza turistica del maceratese", oltre che dell’importanza di portare a termine il centro fieristico per primavera e della prossima inaugurazione del teatro di Caldarola. "I dati rivelano che le Marche sono molto gradite dai turisti per il patrimonio artistico, naturale ed il buon rapporto qualità prezzo - ha detto Sabatini in base ai dati raccolti da Confcommercio -, inoltre internet al giorno d’oggi costituisce una via importantissima per la conoscenza della nostra regione. Macerata nello specifico rappresenta una grande attrattiva per il turismo culturale, le specialità gastronomiche e artigianali". Luca Giustozzi, albergatore, ha sottolineato il trend di crescita delle Marche: "Siamo riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Serve sicuramente un investimento in più in termini di formazione. Il nostro lavoro, pur necessitando sacrifici, porta molta gratificazione". A proposito invece di gastronomia, Letizia Carducci, che ha registrato nell’aprile 2022 la ricetta dei vincisgrassi alla maceratese, racconta: "Molti turisti chiedevano questo piatto che, per motivi o storici e sociologici, viene spesso confuso con le lasagne. I vincisgrassi richiedono una lunghissima preparazione oltre che una quindicina di ingredienti, ma devo dire che la clientela, chiamando alla mia Osteria dei Fiori per prenotare, si informa prima sui vincisgrassi che sul posto nel locale. Le ricette del territorio vanno valorizzate". Alexander D’Orsogna, ad dell’aeroporto, ha sottolineato quanto sia importante "far capire all’estero che le Marche sono una delle principali regioni del Made in Italy, sopratutto a livello gastronomico e manifatturiero. L’aeroporto va reso, date sue particolari caratteristiche di spazio, un punto dove far sorgere strutture ricettive, ristoranti e negozi, così da attrarre anche altri target turistici". A chiudere il tavolo di confronto, Maurizio Tosoroni dello Sferisterio, che ha parlato di "un brand cittadino che, con tutti i suoi eventi come Musicultura, Macerata opera festival e Sferisterio live ha una ricaduta economica sul territorio altissima". Scelte che valorizzino i prodotti locali e una rete condivisa da tutti gli enti sembrano le chiavi per rendere le Marche ancora più attrattive.