Forza Italia apre alla Link: "Un’occasione per la città"

"Un’opportunità per il territorio senza alcun danno per le istituzioni pubbliche esistenti". Così Forza Italia apre alla Link Campus University, l’ateneo privato intenzionato ad aprire un corso di laurea in Medicina ad Ascoli e Fano e un corso in Odontoiatria a Macerata. Secondo l’assessore Riccardo Sacchi, la coordinatrice comunale Barbara Antolini e il capogruppo in Consiglio Sandro Montaguti, "ogni opportunità tesa ad ampliare l’offerta formativa e a rispondere a una domanda di professionalità merita attenzione, non pregiudizi".

Rispetto alle polemiche, gli esponenti del partito si dicono "perplessi. Nel nostro paese vi è una evidente carenza di specialisti. Bloccare nuove opportunità formative significa ignorare una necessità concreta della società e della sanità, specialmente in un periodo in cui, soprattutto dopo il Covid, il sistema sanitario nazionale è in affanno".

Rispetto ai dubbi sollevati sulla capacità dell’università privata di formare futuri medici e odontoiatri, Forza Italia specifica che la Link "dovrà attenersi agli standard richiesti per garantire un percorso accademico serio e qualificato. Peraltro, l’idea che un professionista si possa formare solo in ambito pubblico risulta anacronistica; esistono numerose realtà private di eccellenza in Italia e in Europa che offrono formazione medica e odontoiatrica di alto livello. L’apertura di una nuova sede non significa un abbassamento della qualità, bensì un’opportunità per chi intende intraprendere questa professione".

Quanto all’impatto sulla città, "l’insediamento rappresenterebbe un evidente valore aggiunto, con l’aumento del numero degli studenti e del movimento, con forti benefici per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Inoltre un’università vicina a casa rappresenterebbe un vantaggio per tante famiglie".

Forza Italia evidenzia però anche che "sarà necessario e opportuno un approfondito confronto tra le pubbliche amministrazioni interessate e le istituzioni culturali del territorio, prima tra tutti Unimc (il cui rettore John McCourt si oppone all’arrivo della Link, ndr)". Quindi la stoccata all’opposizione: "Ci troviamo di fronte a una sinistra imbarazzata e imbarazzante, capace soltanto di dire no e opporre veti a tutto, senza mai proporre alternative concrete. Bloccare un’iniziativa privata solo per pregiudizio ideologico è un atteggiamento miope e dannoso per il futuro della città e del nostro sistema formativo".