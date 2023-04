Forza Italia cambia capo: Fabraccio neo commissario

di Asterio Tubaldi

Ha già ingranato la quinta il neo commissario di Forza Italia di Recanati, Enrico Fabraccio, proponendosi anche come candidato a sindaco per le prossime elezioni del 2024. Investito dell’incarico di responsabile locale del partito di Berlusconi dall’onorevole Francesco Battistoni, coordinatore regionale di Forza Italia, non si fa tante remore nel lanciare la sua candidatura che, naturalmente, sarà posta al vaglio di tutto il centro destra di Recanati alla prossima riunione. Fabraccio, 32 anni, è laureato in Scienze politiche e sociali e svolge la professione di assicuratore. Ha già una sua esperienza amministrativa essendo stato consigliere comunale per la lista "Civica Recanati" nel periodo 20152019, quando regnava Francesco Fiordomo. Poi alle elezioni del 2019 aveva dato vita alla civica "Recanati nel mondo", formata tutta di giovani, a sostegno della candidatura a sindaco, per il centro destra, di Simone Simonacci. "Sono onorato per questa nomina a commissario recanatese per Forza Italia", ha detto Fabraccio, convinto di poter dare un contributo importante per far tornare protagonista il partito in un territorio dove sussiste un’importante storia di Forza Italia. "Ringrazio il presidente Berlusconi, il coordinatore Tajani e l’onorevole Battistoni per la fiducia riposta". Ora però bisogna mettersi al lavoro e Fabraccio rilancia: "Se serve una persona per creare una rottura rispetto al passato io sono pronto, perché penso di avere una formazione e una buona conoscenza del territorio. Se vogliamo rompere un po’ i vecchi schemi io ci sono". Nessuna volontà di prevaricare i suoi alleati tanto che Fabraccio lancia anche la proposta di scegliere il candidato del centro destra attraverso una consultazione democratica. "Sono pronto a fare le primarie, anche se non fanno parte di una tradizione del centro destra, ma vanno sostenute perché sono meritocratiche. Sarà il potenziale elettorato di centro destra a decidere il proprio candidato. Dobbiamo affrettarci, però, a presentare un programma chiaro e un candidato a sindaco e non arrivare, come al solito, all’ultimo momento". Fabraccio sa che il centro destra ha una buona rappresentanza di professionisti, di gente preparata, capace e disposta ad impegnarsi, ed è necessario utilizzare anche le risorse e l’apporto delle liste civiche. Fra i punti fermi e chiari del suo programma la cura delle periferie in fatto di sicurezza e "una programmazione di eventi e spettacoli che possano portare a Recanati tutto il turismo della riviera del Conero, in accordo con i centri vicini. Potenziamento, quindi, dei trasporti e delle infrastrutture".