Forza Italia, due nuovi ingressi:. Luca Davide e Emanuela Addario

Forza Italia si rafforza nel Maceratese, tant’è che ha ora annunciato ufficialmente l’ingresso di due nuove figure: Luca Davide ed Emanuela Addario. A dargli il benvenuto nella sede civitanovese del partito sono stati il commissario di Forza Italia Marche, l’onorevole Francesco Battistoni, e il segretario provinciale di Macerata, Gianluca Pasqui. I due neo acquisti sono entrambi di Porto Recanati: Davide è un profondo conoscitore della questione immigrazione, grazie alla sua lunga esperienza lavorativa all’Hotel House. L’Addario, invece, nel 2020 si candidò alle elezioni regionali nelle liste della Lega ottenendo un lusinghiero risultato in termini di preferenze personali. "L’ingresso di Luca e di Emanuela in Forza Italia - ha detto Battistoni - conferma l’attrattività del nostro partito che da mesi registra nuove adesioni di persone che si riconoscono nei nostri valori e vogliono impegnarsi per rendere sempre più forte e solida la componente moderata del centrodestra". "Saluto con grande piacere il loro arrivo - gli ha fatto eco Pasqui - a conferma di quanto il nostro partito, grazie alla serietà dei suoi esponenti, si stia radicando sul territorio con figure valide e di grande spessore. Il grande lavoro di squadra ha attivato una macchina presente sul territorio a 360 gradi che sta consentendo al partito di diventare punto di riferimento del centrodestra. Le nostre scelte politiche e il nostro modus operandi fanno la differenza".