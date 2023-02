Forza Italia e l’ex camping Le Giare: "Sistemarlo utile per il turismo"

Mentre l’iter della variante per la creazione di un’area camper lungo la statale, in zona Tre Case, frena perché la Provincia vuole vederci chiaro e chiede una procedura Vas – Valutazione ambientale strategica –, Forza Italia a Civitanova rilancia sull’ex camping Le Giare per le politiche di sviluppo del turismo. "Nell’ultima campagna elettorale – spiegano gli azzurri – avevamo inserito il recupero delle Giare, in stato di totale abbandono da molti anni. Sistemare e rendere di nuovo operativa l’area significherebbe un vero cambiamento per tutta Fontespina". Per Fi è necessario "implementare la ricettività anche con strutture alla portata dei giovani, o comunque di chi preferisce un altro tipo di turismo come, ad esempio, il campeggio o il camper". E allora "se Civitanova si vuole imporre sempre più come punto di riferimento del turismo marchigiano, abbiamo bisogno di coprire anche questi due segmenti con un’offerta più ampia. Riteniamo importante dotarci di un’area campeggio come avviene in praticamente ogni località balneare, anche nelle vicine Porto Potenza, Porto Recanati e Porto Sant’Elpidio. Il settore del campeggio, inoltre, copre una stagionalità più ampia rispetto al classico turismo balneare". Il punto è che quell’area è privata e finora ogni tentativo effettuato dal Comune per entrarne in possesso non è andato a buon fine. Per non parlare delle condizioni in cui versa, cruccio per i residenti della zona, che chiedono maggiore manutenzione. Ma Forza Italia insiste: "Il rilancio dell’ex camping è un’operazione che dovrebbe essere sostenuta da tutti, a prescindere del colore politico. Sarebbe una follia opporsi, soprattutto considerando la situazione in cui versa oggi". "Non è un piano – è la conclusione – alternativo all’area camper delle Tre Case. Sono due cose separate che possono viaggiare su binari paralleli, però vogliamo portare questa possibilità agli occhi della cittadinanza perché crediamo che l’operazione porterà solo benefici".