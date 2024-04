Forza Italia, gazebo per il tesseramento

I gazebo di Forza Italia aprono anche nelle Marche per dare il via alla campagna di tesseramento. Domani e domenica nella maggiori piazze della provincia e in corso Cairoli a Macerata, gli iscritti saranno pronti ad accogliere nuove adesioni. "Nelle Marche è tutto pronto per dare vita a una grande mobilitazione in vista delle prossime scadenze elettorali nelle quali Forza Italia reciterà un ruolo di primo piano – commenta il commissario regionale Francesco Battistoni –. Come partito cresciamo nella fiducia degli elettori e anche nei consensi di tutti coloro che si riconoscono nella nostra offerta politica fatta di valori moderati, liberali ed europeisti ed è per questo che, nel fine settimana, i nostri gazebo saranno nelle maggiori piazze delle Marche per il tesseramento 2024. Si tratta del primo appuntamento al quale seguirà quello del weekend successivo".