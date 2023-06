Forza Italia, gazebo per il tesseramento

Forza Italia sarà sabato dalle 10 alle 12.30 in corso della Repubblica a Macerata e sabato e domenica in corso Umberto I a Civitanova, con i gazebo per la Giornata nazionale del tesseramento, annunciata dal coordinatore nazionale Antonio Tajani all’indomani della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi. È prevista la presenza del commissario regionale, onorevole Francesco Battistoni. "Anche in provincia di Macerata – commenta il commissario provinciale Gianluca Pasqui – abbiamo dimostrato che con il lavoro quotidiano e la coerenza politica i risultati arrivano e durano nel tempo. Nel fine settimana invitiamo i sostenitori a tesserarsi. Saranno presenti amministratori e dirigenti locali del partito".