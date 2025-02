Forza Italia, Giannoni segretario. Voto unanime dell’assemblea

Paolo Giannoni confermato segretario civitanovese di Forza Italia. È stato eletto all’unanimità ieri dall’assemblea degli iscritti. Al suo fianco una squadra di 24 persone, 15 uomini e 9 donne.

Giannoni era già commissario cittadino del partito e ora ottiene la legittimazione dal voto. "La prima cosa che voglio dire è grazie a chi è al fianco di Forza Italia e mi supporta in questo percorso. La politica è passione e sacrificio e poterla fare per la propria città è un onore. Nostro compito sarà portare i nostri valori tra i cittadini e continuare a lavorare con serietà e determinazione" ha detto davanti al sindaco e vice coordinatoroe regionale Fabrizio Ciarapica, al vice sindaco Claudio Morresi, al coordinatore provinciale Gianluca Pasqui, al vice coordinatore provinciale Corrado Perugini, ai consiglieri comunali Piero Croia e Niccolò Renzi, a Fausto Troiani di Vince Civitanova, a Paola Fontana di Civitanova Unica, a Igori Pettinelli di Fratelli d’Italia, a Luciano Brunetti dell’Udc. "Stiamo crescendo – ha sottolineato il sindaco Ciarapica –, siamo un partito rassicurante perché ha sempre affrontato le questioni con grande senso di responsabilità e concretezza. Per continuare a crescere, dobbiamo rafforzare la nostra presenza sul territorio, ascoltare i cittadini e tradurre le loro richieste in azioni politiche concrete". Pasqui ha espresso l’orgoglio per la crescita del partito: "In provincia siamo passati da 12 a quasi 800 tessere. Non può esistere un governo di centrodestra senza Forza Italia. Siamo il partito dei moderati, della responsabilità e della concretezza. Apriamo le porte a chi vuole costruire il futuro con serietà e passione".