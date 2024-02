Forza Italia: Matteucci e Ceselli commissari a Treia e Caldarola

Ancora movimenti in vista delle prossime elezioni amministrative. A Treia e Caldarola sono stati ufficialmente nominati i commissari comunali di Forza Italia. A farlo, il coordinatore provinciale del partito, il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, di concerto con il commissario regionale, l’onorevole Francesco Battistoni. A Treia è stata nominata Giovanna Matteucci, avvocato e già consigliere di minoranza nella scorsa consiliatura, mentre per Caldarola è stato scelto Carmelo Ceselli. "Si tratta di due figure importanti - ha affermato Pasqui - da sempre vicine a Forza Italia, conosciute e stimate sul territorio. L’avvocatessa Matteucci è una professionista che da tempo opera brillantemente, in particolare nell’ambito del diritto della famiglia, ed è iscritta nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle esecuzioni immobiliari". Noto sulla scena politica locale anche Ceselli, residente a Pievefavera di Caldarola, che "ha un lungo percorso amministrativo alle spalle, culminato nella Presidenza del Consiglio comunale di Tolentino nella scorsa consiliatura. Sono convinto - sottolinea ancora - che entrambi saranno un valore aggiunto sul territorio, specialmente in vista delle prossime elezioni amministrative, consentendoci di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che come partito ci siamo posti. Ad entrambi - conclude - un sincero augurio di buon lavoro".

Gaia Gennaretti