Forza Italia, "ricatto" a FdI per votare il bilancio

Forza Italia e il sindaco Ciarapica minacciano di disertare la convention del 13 giugno al Palas con Francesco Acquaroli, per l’avvio della campagna elettorale regionale, se lunedì in consiglio Fratelli d’Italia non voterà la variazione di bilancio di 4 milioni di euro per finanziare le opere promesse in vista delle elezioni.

Se ne è parlato nel coordinamento di FdI venerdì sera, da cui è emersa la scelta di approvare la delibera. Per non mettere in imbarazzo il governatore in piena campagna elettorale, FdI si prepara al dietro front rispetto al comportamento tenuto in aula il 21 maggio, quando con la Lega fece mancare il numero legale bloccando la variazione. Parla di "odioso ricatto" Silvia Squadroni (Siamo Civitanova). "Posso prefigurare – dice – che in aula i consiglieri di Fratelli d’Italia resteranno zitti e subiranno l’odioso ricatto, mentre la Lega terrà la barra dritta rifiutandosi di votare un’evidente porcata. Comunque vada resterà la volgarità dell’azione, inaccettabile sul piano etico e della coerenza per chi si definisce di destra, ma vincente per il sindaco e i suoi sodali, mentre il primo partito della coalizione dovrà fare i conti con il proprio elettorato". Durissima l’esponente della minoranza che parla di "squallido teatrino che connota da tempo l’amministrazione Ciarapica" e si prepara a dare battaglia sulle procedure.

"Il presidente del consiglio – spiega – il 30 maggio convoca con firma digitale, mentre dice di essere in vacanza, la conferenza dei capigruppo per il 4 giugno, con ciò rendendola nulla poiché il regolamento comunale prevede che in caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dai vice".

Squadroni entra poi nel merito della variazione di bilancio con la convention della destra sullo sfondo "dove il sindaco – sottolinea – vorrebbe presenziare quale vincitore nei confronti dei consiglieri ribelli di FdI che, magari, sarebbero rimasti coerenti al loro intendimento di non votare le variazioni. Una bruttissima pagina della politica civitanovese – conclude – con il primo partito della coalizione dinanzi a un bivio: piegare la testa e approvare variazioni di bilancio pro domo Ciarapica e del duo Morresi/Carassai che lo sostengono nella corsa verso Palazzo Raffaello, o mantenere la schiena dritta rischiando di procurare un danno d’immagine al governatore per la ventilata assenza sul palco di Forza Italia il 13 giugno. Il ricatto politico di un sindaco ormai inviso alla quasi totalità dei propri concittadini".

Lorena Cellini