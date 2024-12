Forza Italia: "Sanità, Civitanova penalizzata"

"Non possiamo accettare che Civitanova venga considerata una realtà sanitaria di secondo piano". Forza Italia fa deflagrare nel campo del centrodestra la mina sanità. Se Fratelli d’Italia, con il governatore Acquaroli in testa, sta battendo le Marche per vantare i risultati delle riforma, gli alleati la pensano diversamente e a menare bordate è il partito del sindaco Fabrizio Ciarapica, fatto politico di rilevanza.

La coalizione, dopo aver fatto muro davanti alla vicenda della Tac dell’ex Covid Hospital negata a Civitanova e portata a Recanati, ha mostrato crepe nel consiglio comunale aperto saltato per mancanza di numero legale e oggi emergono tutte nella nota emessa a firma del partito e che chiede "un impegno chiaro, concreto e condiviso per iniziare un percorso che restituisca alla città e al territorio i servizi che le spettano, garantendo un’equa distribuzione dei dipartimenti e delle risorse tra le strutture provinciali".

Lunga la lista delle critiche: "A Macerata si sta realizzando un nuovo ospedale, mentre Civitanova, oltre ad aver visto diminuite la neurologia e la pneumatologia, sta definitivamente perdendo Unità operative fondamentali come la Farmacia e l’Oncologia". In questi ultimi venti anni nell’Ast di Macerata sono sempre esistite due Unità operative complesse di farmacia ospedaliera, "mentre il nuovo piano aziendale della Direzione ne prevede una soltanto a Macerata – denuncia Forza Italia – e questo è un fatto estremamente grave e non coerente con la sua valenza strategica. È un depotenziamento dei servizi e delle attività a pregiudizio dell’efficacia e dell’operatività delle Unità ospedaliere nello svolgimento delle attività di prevenzione e cura, nonché per la continuità terapeutica ospedale-territorio, soprattutto per l’allergologia, l’oncologia e l’ematologia".

E quanto a Oncologia "è fondamentale per l’alta densità abitativa del territorio, ma anche per la crescente domanda di cure specialistiche, e risulta necessaria perché a completamento di tutti i percorsi diagnostici degli operati. Trasferirla significherebbe generare un importantissimo disagio alle persone che necessitano di terapie. L’ospedale di Civitanova – si ribadisce – ha realtà professionali che devono essere valorizzate e non annichilite. Questo impoverimento rischia di compromettere sia la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica sia il lavoro quotidiano di chi sta tutti i giorni in prima linea".