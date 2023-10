Forza Italia si prepara alle elezioni comunali

Si è tenuta nei giorni scorsi a Recanati la riunione del direttivo provinciale di Forza Italia di Macerata con il coordinamento del commissario provinciale Gianluca Pasqui che ha voluto ringraziare il commissario cittadino Enrico Fabraccio per la perfetta organizzazione e il membro del direttivo provinciale Emanuele Carloni per l’impegno: "È soprattutto grazie a loro che, finalmente, anche a Recanati Forza Italia torna ad essere protagonista della politica cittadina dopo troppi anni di anonimato". Al centro della discussione, strategie e obiettivi in vista delle elezioni amministrative in programma nel 2024 e la chiusura del tesseramento al partito fissata per fine mese. "Anche a Recanati, dove si voterà l’anno prossimo per il rinnovo del consiglio comunale – ha fatto presente Fabraccio – ci stiamo organizzando per predisporre una lista competitiva fatta di donne e uomini validi e competenti. Vogliamo dare il nostro contributo fondamentale per cambiare Recanati e farla tornare ad essere una delle città più importanti della nostra provincia e delle Marche". Il direttivo provinciale di Forza Italia Macerata tornerà nuovamente a riunirsi, come sempre in forma itinerante sul territorio nel mese di novembre.